Заварухин: таких игроков, как Мозякин, в КХЛ становится всё меньше

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин рассказал об изменениях, которые претерпела Континентальная хоккейная лига за последние годы.



«Хоккей стал более быстрым и динамичным, но при этом ещё и более прямолинейным. Таких игроков, как Сергей Мозякин, становится всё меньше.



Болельщику, наверное, больше нравится скорость и стремительность. Но мне хотелось бы видеть, как хоккеисты выполняют подкидку или другой сложный технический элемент», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Напомним, Заварухин был назначен на пост главного тренера «Сибири» в середине апреля.

Ранее 44-летний специалист рассказал о периоде работы помощником Владимира Крикунова в «Автомобилисте». По его словам, Владимир является одним из лучших хоккейных тренеров в России.