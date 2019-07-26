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Заварухин: таких игроков, как Мозякин, в КХЛ становится всё меньше

Заварухин: таких игроков, как Мозякин, в КХЛ становится всё меньше
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин рассказал об изменениях, которые претерпела Континентальная хоккейная лига за последние годы.

«Хоккей стал более быстрым и динамичным, но при этом ещё и более прямолинейным. Таких игроков, как Сергей Мозякин, становится всё меньше.

Болельщику, наверное, больше нравится скорость и стремительность. Но мне хотелось бы видеть, как хоккеисты выполняют подкидку или другой сложный технический элемент», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Напомним, Заварухин был назначен на пост главного тренера «Сибири» в середине апреля.

Ранее 44-летний специалист рассказал о периоде работы помощником Владимира Крикунова в «Автомобилисте». По его словам, Владимир является одним из лучших хоккейных тренеров в России.

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