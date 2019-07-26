Роман Малов — новый директор клубной СДЮШОР ХК «Торпедо» НН

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов провёл рабочую встречу с тренерско-преподавательским составом СДЮШОР.



В ходе мероприятия руководитель нижегородского клуба представил нового директора школы — им стал известный всему хоккейному Нижнему Новгороду Роман Малов. Также Харламов рассказал о ближайших планах по развитию юношеского хоккея. По словам руководителя «Торпедо», работа над воспитанием подрастающего поколения хоккеистов является одной из приоритетных задач нашего клуба.



«Прежде всего, хотел бы поблагодарить исполнявшую обязанности директора СДЮШОР Ольгу Чистову, которая на протяжении нескольких месяцев совмещала эту должность со своей основной работой в клубе. В дальнейшем мы будем уделять самое пристальное внимание школе, создавая для ребят условия, соответствующие требованиям сегодняшнего дня. Безусловно, есть направления, которые необходимо улучшать и модернизировать. Это и материально-техническая база, и тренировочный процесс, и организация качественных сборов», — цитирует Харламова пресс-служба «Торпедо».

