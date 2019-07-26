Наставник «Алмаза» стал тренером сборной России U17

Наставник МХК «Алмаз» Евгений Ставровский вошёл в штаб сборной России U17, заняв пост тренера. Рулевым этого коллектива стал Андрей Козырев. Об этом сообщает официальный сайт ХК «Северсталь», чьим фарм-клубом является «Алмаз».



24 июля в Новогорске состоялось совещание тренеров сборных команд России. В нём приняли участие глава штаба сборной Роман Ротенберг, тренерские штабы национальной, олимпийской, молодежной, юниорских (U16, U17, U18), а также национальной, молодежной (U18) и юниорской (U16) женских сборных.



Одним из принятых решений стало включение Ставровского в тренерский штаб сборной U17.