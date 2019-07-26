Кудашов рассказал о системе подготовки сборной России к Олимпийским играм
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о деталях подготовки сборной России к международным стартам, в частности к Олимпийским играм — 2022.
«Мы построили вертикаль тренировочного процесса. И юниорские, и молодёжная команды контролируются основной сборной. Они тренируются по единой системе, они играют в одинаковый хоккей, и они стараются иметь одинаковую философию с национальной командой. У нас уже есть кандидаты в сборную на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Будем следить за их развитием», — цитирует Кудашова официальный сайт Министерства спорта России.
Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной.
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