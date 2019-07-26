Колобков: Минспорт поддержал кандидатуру Кудашова

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России по хоккею.



«Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова. Мы обсудили его первые планы по подготовке команде. Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определён список основных кандидатов в сборную России, это молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду.



В том числе мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды – от юниорской до основной – будут работать по единой методике.

У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошёл тренерский семинар. Сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм», — цитирует Колобкова официальный сайт Министерства спорта России.