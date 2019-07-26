Веси — об Айкеле: в прошлом сезоне Джек мог отчаяться, но он настоящий боец

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джимми Веси прокомментировал прошлый сезон в исполнении капитана команды Джека Айкела. Напомним, в сезоне-2018/19 Веси выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Минувший сезон получился для него неоднозначным. Команда хорошо стартовала. Но этого мало, он хочет играть в плей-офф. В данном случае можно было бы говорить об отчаянии, но он настоящий боец, капитан команды, его задрафтовали под вторым номером. Он хочет быть лучшим, хочет вести за собой команду. Надеюсь, смогу ему помочь вывести «Сэйбрз» в плей-офф. А дальше видно будет.

Я занимаюсь с Джеком каждый день, катаюсь с ним три раза в неделю. Не уверен, что в СМИ это понимают, но его можно считать образцовым спортсменом. Возможно, это проявляется прежде всего в тренажерном зале. Там с ним мало кто может сравниться. И я знаю, что он очень решительно настроен по отношению к новому сезону», — цитирует Веси официальный сайт НХЛ.

Напомним, 22-летний Айкел выступает за «Баффало» с 2015 года. 3 октября 2018 года он был назначен капитаном команды.