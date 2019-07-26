Скиннер: надеюсь, в новом году нас хватит на целый сезон. Пока мне всё нравится

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер положительно оценил трансферную работу клуба этим летом.
«Очень рад. Мы получили очень хороших игроков. Клуб совершил отличные сделки, подписав свободных агентов и совершив интересные обмены. Всё это мне очень нравится. На данном этапе все начинают активно готовиться к сезону. Новые приобретения поднимают настроение.
Мы должны вспомнить, что позволило нам преуспеть в начале минувшего чемпионата. Команда не смогла сыграть на приличном уровне достаточно долго, и мы должны это исправить. Руководство внесло коррективы в состав, сделав шаг в правильном направлении. Надеюсь, в новом году нас хватит на целый сезон», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ.
Напомним, Скиннер является лучшим бомбардиром команды в сезоне-2018/19 (40 голов).
- 26 июля 2019
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