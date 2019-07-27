Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс» на $ 6,5 млн и избежал арбитража

Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» на $ 6,5 млн, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.



1 июля 24-летний россиянин стал ограниченно свободным агентом. Благодаря подписанию нового соглашения с нью-йоркской командой он избежал слушаний в арбитраже, которые были намечены послезавтра — на 29 июля.

В прошедшем сезоне форвард нередко становился мишенью для критики тренерского штаба. В 64 матчах россиянин записал на свой счёт 38 (21+17) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафа. Данная результативность стала рекордной для Бучневича в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее, по контракту на сезон-2018/19, Бучневич зарабатывал $ 925 тыс.