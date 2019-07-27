Генменеджер «Каролины»: у нас будет всё в порядке, если Уильямс закончит карьеру

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл поделился мнением о селекционной работе клуба.



«Мы думали, что переговоры по контракту Ахо продлятся все лето, а тут все решилось быстро. Таков бизнес, которым мы занимаемся, и он нас устраивает. Разве что мы хотели бы увеличить срок контракта. Сейчас он заключен на пять лет. Так что на пять лет о нем можно забыть. В остальном нам удалось продлить контракты игроков, которые выступали за нас в минувшем сезоне, и приобрести нужных нам хоккеистов.



Джастин Уильямс? Мы ждём, когда он определится. Я очень надеюсь, что он продлит карьеру, однако окончательное решение он ещё не принял. У нас все будет в порядке, если он решит повесить коньки на гвоздь. Но он поможет нам, если решит остаться. Крайний срок наступит где-то в августе, но я уверен, что все решится до этого», — цитирует функционера официальный сайт лиги.