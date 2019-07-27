«Детройт» подписал новый контракт с Тарджоном
Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» подписал новый контракт с нападающим Домиником Тарджоном, информирует официальный сайт американской команды. 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, сумма контракта пока остаётся неизвестной.
В прошлом сезоне Тарджон провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ за основную команду «Детройт», но в основном выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Гранд-Рапидс Гриффинс», в составе которого в 72 играх регулярного чемпионата записал себе в актив 20 (6+14) баллов.
Напомним, в прошедшем сезоне «Детройт» не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
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