«Адмирал» пропустил шесть шайб от «Амура» в товарищеской игре

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение в товарищеской встрече с хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 0:6. В первой товарищеской игре команд, состоявшейся 25 июля, сильнее оказался клуб из Владивостока со счётом 1:0.



Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, гол на свой счёт записал защитник «Амура» Валерий Васильев. Во втором периоде «тигры» отметились двумя заброшенными шайбами, Антон Лазарев и Игорь Руденков забили с разницей в 80 секунд. На старте заключительного игрового отрезка «Адмирал» пропустил три гола за три минуты: авторами точных бросков стали Артём Железков, Кирилл Рассказов и Руденков, оформивший дубль.



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