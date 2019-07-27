«Адмирал» пропустил шесть шайб от «Амура» в товарищеской игре
Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение в товарищеской встрече с хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 0:6. В первой товарищеской игре команд, состоявшейся 25 июля, сильнее оказался клуб из Владивостока со счётом 1:0.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, гол на свой счёт записал защитник «Амура» Валерий Васильев. Во втором периоде «тигры» отметились двумя заброшенными шайбами, Антон Лазарев и Игорь Руденков забили с разницей в 80 секунд. На старте заключительного игрового отрезка «Адмирал» пропустил три гола за три минуты: авторами точных бросков стали Артём Железков, Кирилл Рассказов и Руденков, оформивший дубль.
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Товарищеские матчи (клубы)
27 июля 2019, суббота. 06:00 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 6
0:1, 0:2, 0:3
Амур
Хабаровск
0:1 – Васильев (Голубев, Горшков) – 16:39 (5x4), 0:2 – Лазарев (Ушенин Владислав) – 30:29 (5x5), 0:3 – Руденков (Рассказов) – 31:49 (4x5), 0:4 – Руденков – 43:30 (бул), 0:5 – Железков (Кузнецов) – 44:46 (5x5), 0:6 – Рассказов (Горшков, Руденков) – 45:45 (5x5)
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