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Тэйвз: вообще не радовался победе «Сент-Луиса», мне больно это видеть

Тэйвз: вообще не радовался победе «Сент-Луиса», мне больно это видеть
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о победе «Сент-Луис Блюз» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Вообще не радовался их победе. В прошлом году они сделали несколько серьёзных ходов, их провал на старте был большой неудачей. Не готов отдать им должное в таких тонах, как это делают остальные.

В финале я болел за «Бостон», не хотел победы «Сент-Луиса». Мне больно видеть, что они выиграли кубок. Думаю, это сделает нас более голодными и добавит мотивации стать лучше», — приводит слова Тэйвза Sporting News.

Выигранный Кубок Стэнли стал первым в истории «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70.

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Этим и прекрасен плей-офф Кубка Стэнли. В один момент ты на волоске от вылета, а в другой уже поднимаешь Кубок Стэнли над головой.
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