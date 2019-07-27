Тренер «Адмирала» — о 0:6: от таких ошибок никто не застрахован

Старший тренер «Адмирала» Андрей Пятанов подвёл итоги товарищеского матча с «Амуром (0:6).



«В начале игры были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались. От таких ошибок никто не застрахован. Дали возможность проявить себя всем игрокам, кто на просмотре, на пробном контракте, тем, кто, возможно, поедет в Ангарск. То есть посмотрели именно воочию. На сегодняшний день мы совершенно не берем счет, конечно, он не приятен для нас, для тренеров, для команды. Настроение испорчено. Но жизнь продолжается, будем работать и исправлять ошибки, которые сегодня совершили.



Несколько человек, наверное, отправятся домой, кто-то поедет в Ангарск. С понедельника у нас уже будет костяк команды, который поедет на сборы в Москву и Чехию.



У Воронина и Глазачева реабилитация после травм. Они в любом случае едут с нами на сборы, восстановятся, может, не к первым играм с ЦСКА, но в Чехии уже сто процентов будут играть. У Красоткина подозрение на травму, поэтому Юхо пришлось играть две игры подряд, хотя это не было запланировано. Ваня Веремчук молод еще, чтобы его подставлять в такой игре, парня психологически можно убить. Для Олкинуора это тоже хороший урок», — цитирует тренера официальный сайт клуба.