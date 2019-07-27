«Адмирал» — о разгроме от «Амура»: если не 0:7, то не считается
Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение в товарищеской встрече с хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 0:6.
«Если не 0:7, то не считается. „Тигры“ взяли реванш. До встречи в регулярке или в Чехии», — написал «Адмирал» в «Твиттере». Напомним, 28 января 2019 года «Амур» победил «Адмирал» со счётом 7:0.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, гол на свой счёт записал защитник «Амура» Валерий Васильев. Во втором периоде «тигры» отметились двумя заброшенными шайбами, Антон Лазарев и Игорь Руденков забили с разницей в 80 секунд. На старте заключительного игрового отрезка «Адмирал» пропустил три гола за три минуты: авторами точных бросков стали Артём Железков, Кирилл Рассказов и Руденков, оформивший дубль.
«Адмирал» пропустил шесть шайб от «Амура» в товарищеской игре
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