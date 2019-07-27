«Авангард» отправился на сбор в Сочи, взяв 29 хоккеистов

Хоккейный клуб «Авангард» отправился на сбор в Сочи, где пройдёт турнир Sochi Hockey Open, информирует официальный сайт финалиста Кубка Гагарина.



Состав «Авангарда»



вратари: Бобков, Судницин;



защитники: Бондарев, Войнов, Емелин, Манухов, Мартынов, Пивцакин, Покка, Спиценко, Франсон, Чудинов.



нападающие: Андригетто, Бек, Грачёв, Грицюк, Дедунов, Зернов, Кошелев, Манукян, Потапов, Пьянов, Рожковский, Семёнов, Стась, Широков, Шумаков, Щербак, Яремчук.



Sochi Hockey Open пройдёт с 3 по 8 августа 2019 года. В этом году состав участников выглядит следующим образом: «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига), СКА, олимпийская сборная России.



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