Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Третьяк: на совещании руководство ФХР поставило задачу — подготовка к ОИ-2022

Третьяк: на совещании руководство ФХР поставило задачу — подготовка к ОИ-2022
Хоккей / Прочие 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал встречу руководителей ФХР и тренеров национальной сборной с министром спорта России Павлом Колобковым.

«24 июля в Новогорске состоялось совещание тренеров сборных команд России. Я был на этом совещании, на нем руководство ФХР назначило тренерские штабы в команды всех возрастов, и мы поставили главную задачу — подготовка к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Два дня спустя наше самое главное дело получило одобрение на государственном уровне: руководство ФХР и тренеры сборной провели встречу с министром спорта РФ.

Наша хоккейная федерация не хочет сидеть на месте, нам нужно постоянное развитие, так как все наши конкуренты на международном уровне все время находятся в поиске нового. Мы тоже разрабатываем новые технологии, завершаем подготовку национальной программы. Новые разделы будут представлены 6 августа в Сочи. И Минспорт оказывает нам постоянную многоуровневую поддержку. Это в первую очередь материально-техническая база для сборных команд: нам предоставляют шикарные условия для тренировок и многодневных сборов.

Министерство спорта понимает, что мы должны не только идти в ногу со временем, но и где-то опережать его. Разработанная программа подготовки изучена специалистами Минспорта и утверждена в качестве федерального стандарта», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент