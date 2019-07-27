Третьяк: на совещании руководство ФХР поставило задачу — подготовка к ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал встречу руководителей ФХР и тренеров национальной сборной с министром спорта России Павлом Колобковым.
«24 июля в Новогорске состоялось совещание тренеров сборных команд России. Я был на этом совещании, на нем руководство ФХР назначило тренерские штабы в команды всех возрастов, и мы поставили главную задачу — подготовка к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Два дня спустя наше самое главное дело получило одобрение на государственном уровне: руководство ФХР и тренеры сборной провели встречу с министром спорта РФ.
Наша хоккейная федерация не хочет сидеть на месте, нам нужно постоянное развитие, так как все наши конкуренты на международном уровне все время находятся в поиске нового. Мы тоже разрабатываем новые технологии, завершаем подготовку национальной программы. Новые разделы будут представлены 6 августа в Сочи. И Минспорт оказывает нам постоянную многоуровневую поддержку. Это в первую очередь материально-техническая база для сборных команд: нам предоставляют шикарные условия для тренировок и многодневных сборов.
Министерство спорта понимает, что мы должны не только идти в ногу со временем, но и где-то опережать его. Разработанная программа подготовки изучена специалистами Минспорта и утверждена в качестве федерального стандарта», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
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