Гюнцель: у «Питтсбурга» остался неприятный осадок от прошедшего сезона
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель рассказал об ожиданиях от грядущего сезона.
«Мы очень недовольны, как сыграли в этом плей-офф. У нас произошли изменения, и нам надо наладить взаимопонимание. Мы понимаем, что должны прибавить. Все клубы становятся лучше, так что попасть в плей-офф будет очень непросто. У нас остался неприятный осадок от прошлого сезона, с нетерпением ждем нового», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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