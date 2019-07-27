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Гюнцель: у «Питтсбурга» остался неприятный осадок от прошедшего сезона

Гюнцель: у «Питтсбурга» остался неприятный осадок от прошедшего сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель рассказал об ожиданиях от грядущего сезона.

«Мы очень недовольны, как сыграли в этом плей-офф. У нас произошли изменения, и нам надо наладить взаимопонимание. Мы понимаем, что должны прибавить. Все клубы становятся лучше, так что попасть в плей-офф будет очень непросто. У нас остался неприятный осадок от прошлого сезона, с нетерпением ждем нового», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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