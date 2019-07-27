Лундквист: «Рейнджерс» блестяще поработали как на драфте, так и на рынке

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о селекционной работе команды в межсезонье.



«Перед клубом было очень важное лето, необходимо было сделать хороший выбор на драфте и качественно поработать со свободными агентами. Наша организация блестяще поработала как на драфте, так и на рынке. Будет интересно посмотреть на команду, когда соберёмся вместе.



Ленер ушёл из „Айлендерс“? У него был фантастический во всех отношениях сезон. Он впечатляющий вратарь, и я был уверен, что он останется в Нью-Йорке», — приводит слова Лундквиста Aftonbladet.



Напомним, в прошедшем сезоне команда из Нью-Йорка не сумела попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.



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