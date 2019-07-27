Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лундквист: «Рейнджерс» блестяще поработали как на драфте, так и на рынке

Лундквист: «Рейнджерс» блестяще поработали как на драфте, так и на рынке
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о селекционной работе команды в межсезонье.

«Перед клубом было очень важное лето, необходимо было сделать хороший выбор на драфте и качественно поработать со свободными агентами. Наша организация блестяще поработала как на драфте, так и на рынке. Будет интересно посмотреть на команду, когда соберёмся вместе.

Ленер ушёл из „Айлендерс“? У него был фантастический во всех отношениях сезон. Он впечатляющий вратарь, и я был уверен, что он останется в Нью-Йорке», — приводит слова Лундквиста Aftonbladet.

Напомним, в прошедшем сезоне команда из Нью-Йорка не сумела попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент