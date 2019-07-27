Младший сын Максима Соколова прошёл проверку на полиграфе
Младший сын знаменитого хоккеиста Максима Соколова прошел полиграф по делу об убийстве матери, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации источника, в обоих случаях детектор вел себя достаточно странно, показывая, что подросток врет даже при ответах на самые простые вопросы. Сам подросток продолжает настаивать, что не имеет отношения к убийству мамы. Полиграфолог не смог сделать чёткого вывода, никакого заключения в итоге не составили.
47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
15-летний Арсений всё выдумал? Кажется, развязка в деле Соколовых близка
Старший сын всё ещё в реанимации, а младшего сначала отпустили домой, а теперь считают главным подозреваемым?
- 27 июля 2019
-
15:28
-
15:03
-
14:33
-
14:02
-
13:22
-
13:14
-
12:40
-
12:03
-
11:43
-
11:39
-
11:18
-
10:35
-
10:16
-
09:53
-
09:47
-
09:21
-
09:08
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:11
-
06:20
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:26
-
22:30
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
20:54
-
20:25
-
20:05
-
19:22
-
18:55
-
18:45
-
18:23
Партнерский контент