Младший сын Максима Соколова прошёл проверку на полиграфе

Младший сын знаменитого хоккеиста Максима Соколова прошел полиграф по делу об убийстве матери, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».



По информации источника, в обоих случаях детектор вел себя достаточно странно, показывая, что подросток врет даже при ответах на самые простые вопросы. Сам подросток продолжает настаивать, что не имеет отношения к убийству мамы. Полиграфолог не смог сделать чёткого вывода, никакого заключения в итоге не составили.



47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.



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