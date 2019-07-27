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Анисимов: судьи могут выпить три кружки пива, если будут потом свежими

Анисимов: судьи могут выпить три кружки пива, если будут потом свежими
Хоккей / КХЛ 0

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением об употреблении судьями алкоголя.

«Всегда говорю судьям, если их сфотографируют с выпивкой или он пройдется в майке какого-нибудь клуба, то уже никогда не объяснится и не отмоется. Это тяжелый момент, в НХЛ то же самое.

Мы запрещаем пользоваться социальными сетями. Не дай бог кто-нибудь из них выложит фотографию в компании, где на дальнем конце пиво: он не объяснит, что это не его пиво. Может быть, сделаем один «инстаграм», где будем выкладывать определенные фотографии судей.

Овечкин, Кузнецов, Ковальчук могут себе позволить бокал вина, они же честно зарабатывают деньги. И судьи могут себе позволить бокал вина, но реакция болельщиков на них и на игроков — диаметрально противоположная. Судьи и игроки могут выпить хоть три кружки, если они после этого будут свежими на игре. Они не люди, что ли? Им закрыться в клетке? Поэтому понимаю игроков, которые переживают, что их где-то сфотографировали», — сказал Анисимов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

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