Мартен Сен-Пьер покинул КХЛ и перебрался в Англию

Нападающий Мартен Сен-Пьер подписал однолетний контракт с клубом «Шеффилд Стилерз», информирует официальный сайт английского клуба.

В минувшем сезоне Сен-Пьер защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Он принял участие в 27 матчах, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-14».

В сезоне-2017/18 Сен-Пьер выступал за «Барыс» и «Адмирал». Он провёл 40 матчей и набрал 28 (6+22) очков. В среднем за игру хоккеист проводил на льду более 15 минут.

35-летний хоккеист выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», хорватский «Медвешчак», астанинский «Барыс» и «Адмирал» из Владивостока. Он провёл в лиге 251 матч, забросил 42 шайбы и сделал 94 результативные передачи при показателе полезности «-28» и 148 минутах штрафного времени.