Мартен Сен-Пьер покинул КХЛ и перебрался в Англию
Нападающий Мартен Сен-Пьер подписал однолетний контракт с клубом «Шеффилд Стилерз», информирует официальный сайт английского клуба.
В минувшем сезоне Сен-Пьер защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Он принял участие в 27 матчах, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-14».
В сезоне-2017/18 Сен-Пьер выступал за «Барыс» и «Адмирал». Он провёл 40 матчей и набрал 28 (6+22) очков. В среднем за игру хоккеист проводил на льду более 15 минут.
35-летний хоккеист выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», хорватский «Медвешчак», астанинский «Барыс» и «Адмирал» из Владивостока. Он провёл в лиге 251 матч, забросил 42 шайбы и сделал 94 результативные передачи при показателе полезности «-28» и 148 минутах штрафного времени.
Сен-Пьер: сказал руководству «Барыса», что хочу вернуться в команду
- 27 июля 2019
-
19:02
-
18:40
-
18:15
-
17:55
-
17:13
-
16:40
-
16:34
-
16:09
-
15:28
-
15:03
-
14:33
-
14:02
-
13:22
-
13:14
-
12:40
-
12:03
-
11:43
-
11:39
-
11:18
-
10:35
-
10:16
-
09:53
-
09:47
-
09:21
-
09:08
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:11
-
06:20
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:26
-
22:30
-
22:04
-
21:47
Партнерский контент