Бучневич: было смешно читать в российской прессе, что меня хотят выкупить

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал заключение нового контракта.
«Нужно понимать правила НХЛ, чтобы делать выводы. Ты подал на арбитраж, и если твой клуб превышает потолок зарплат, а потом тебя подписали, то у команды есть 48 часов на то, чтобы выкупить контракт какого-то игрока. Обычно выкуп нельзя сделать в любой день. „Рейнджерс“ никого не выкупили. Но теперь подписали меня — и получили такое право. У них есть двое суток, чтобы освободить ведомость. Не знаю, что будет дальше, но, видимо, скоро будут ещё новости.
Было смешно читать в российской прессе, что «Рейнджерс» хотели меня выкупить. Как они это могли сделать, если не подписали со мной контракт? Не надо доверять всем газетным экспертам. Не все хорошо знают законодательство НХЛ. И вот ещё — я не просто согласовал, а уже заключил контракт. Это не какая-то будущая договорённость», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.
- 27 июля 2019
-
19:02
-
18:40
-
18:15
-
17:55
-
17:13
-
16:40
-
16:34
-
16:09
-
15:28
-
15:03
-
14:33
-
14:02
-
13:22
-
13:14
-
12:40
-
12:03
-
11:43
-
11:39
-
11:18
-
10:35
-
10:16
-
09:53
-
09:47
-
09:21
-
09:08
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:11
-
06:20
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:26
-
22:30
-
22:04
-
21:47