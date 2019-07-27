Бучневич: было смешно читать в российской прессе, что меня хотят выкупить

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал заключение нового контракта.

«Нужно понимать правила НХЛ, чтобы делать выводы. Ты подал на арбитраж, и если твой клуб превышает потолок зарплат, а потом тебя подписали, то у команды есть 48 часов на то, чтобы выкупить контракт какого-то игрока. Обычно выкуп нельзя сделать в любой день. „Рейнджерс“ никого не выкупили. Но теперь подписали меня — и получили такое право. У них есть двое суток, чтобы освободить ведомость. Не знаю, что будет дальше, но, видимо, скоро будут ещё новости.

Было смешно читать в российской прессе, что «Рейнджерс» хотели меня выкупить. Как они это могли сделать, если не подписали со мной контракт? Не надо доверять всем газетным экспертам. Не все хорошо знают законодательство НХЛ. И вот ещё — я не просто согласовал, а уже заключил контракт. Это не какая-то будущая договорённость», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.