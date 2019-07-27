Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» провёл двусторонний матч. Кугрышев отметился дублем

«Салават» провёл двусторонний матч. Кугрышев отметился дублем
Хоккей / КХЛ 0

В рамках учебно-тренировочных сборов в финском городе Паюлахти «Салават Юлаев» провёл двусторонний матч, информирует официальный сайт уфимского клуба.

Тренерский штаб разбил игроков на две группы. В итоге победу в игре одержали «Белые», которые сумели отличиться четыре раза.

«Зелёные»:
Вратарь: Юха Метсола
Защитники: Ларсен – Петрищев, Гареев – Арзамасцев, Семёнов – Цулыгин.
Нападающие: Гиматов – Пименов – Лукин, Майоров – Маннинен, Солодухин – Картаев – Амиров
Тренер: Томи Ламса

«Белые»:
Вратари: Кареев, Сохатский
Защитники: Лисовец – Коледов, Пашнин – Сергеев, Банников
Нападающие: Сошников – Бурмистров – Кугрышев, Жарков – Кадейкин – Хохряков, Чебыкин – Шевченко – Баранов.
Тренер: Виталий Ячменёв

«Зелёные» — «Белые» 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

0:1 — Кугрышев (Бурмистров, Сошников, 29:31);
1:1 —Маннинен (Гиматов, 38:12, бол.);
1:2 —Кугрышев (Сошников, Сохатский, 43:31);
1:3 —Сергеев (Хохряков, Кадейкин, 48:14);
1:4 — Бурмистров (49:56);
2:4 —Лукин (Семёнов, Цулыгин, 56:30).

Вестерлунд: Цулыгин — отличный тренер. Радостно видеть его во главе «Салавата»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент