«Салават» провёл двусторонний матч. Кугрышев отметился дублем

В рамках учебно-тренировочных сборов в финском городе Паюлахти «Салават Юлаев» провёл двусторонний матч, информирует официальный сайт уфимского клуба.

Тренерский штаб разбил игроков на две группы. В итоге победу в игре одержали «Белые», которые сумели отличиться четыре раза.

«Зелёные»:

Вратарь: Юха Метсола

Защитники: Ларсен – Петрищев, Гареев – Арзамасцев, Семёнов – Цулыгин.

Нападающие: Гиматов – Пименов – Лукин, Майоров – Маннинен, Солодухин – Картаев – Амиров

Тренер: Томи Ламса



«Белые»:

Вратари: Кареев, Сохатский

Защитники: Лисовец – Коледов, Пашнин – Сергеев, Банников

Нападающие: Сошников – Бурмистров – Кугрышев, Жарков – Кадейкин – Хохряков, Чебыкин – Шевченко – Баранов.

Тренер: Виталий Ячменёв

«Зелёные» — «Белые» 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

0:1 — Кугрышев (Бурмистров, Сошников, 29:31);

1:1 —Маннинен (Гиматов, 38:12, бол.);

1:2 —Кугрышев (Сошников, Сохатский, 43:31);

1:3 —Сергеев (Хохряков, Кадейкин, 48:14);

1:4 — Бурмистров (49:56);

2:4 —Лукин (Семёнов, Цулыгин, 56:30).