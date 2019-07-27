«Салават» провёл двусторонний матч. Кугрышев отметился дублем

В рамках учебно-тренировочных сборов в финском городе Паюлахти «Салават Юлаев» провёл двусторонний матч, информирует официальный сайт уфимского клуба.
Тренерский штаб разбил игроков на две группы. В итоге победу в игре одержали «Белые», которые сумели отличиться четыре раза.
«Зелёные»:
Вратарь: Юха Метсола
Защитники: Ларсен – Петрищев, Гареев – Арзамасцев, Семёнов – Цулыгин.
Нападающие: Гиматов – Пименов – Лукин, Майоров – Маннинен, Солодухин – Картаев – Амиров
Тренер: Томи Ламса
«Белые»:
Вратари: Кареев, Сохатский
Защитники: Лисовец – Коледов, Пашнин – Сергеев, Банников
Нападающие: Сошников – Бурмистров – Кугрышев, Жарков – Кадейкин – Хохряков, Чебыкин – Шевченко – Баранов.
Тренер: Виталий Ячменёв
«Зелёные» — «Белые» 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
0:1 — Кугрышев (Бурмистров, Сошников, 29:31);
1:1 —Маннинен (Гиматов, 38:12, бол.);
1:2 —Кугрышев (Сошников, Сохатский, 43:31);
1:3 —Сергеев (Хохряков, Кадейкин, 48:14);
1:4 — Бурмистров (49:56);
2:4 —Лукин (Семёнов, Цулыгин, 56:30).
- 27 июля 2019
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