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Цулыгин: была первая полноценная игра. Ещё тяжело всё заметить

Цулыгин: была первая полноценная игра. Ещё тяжело всё заметить
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от двустороннего матча на сборе в Финляндии. 31 июля уфимские хоккеисты проведут в Паюлахти контрольный матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Была первая, полноценная, двусторонняя игра. Ещё тяжело всё заметить. Но, в принципе, что ожидали, мы всё увидели. Ребята старались. Что-то получалось, что-то нет, но всё это будет ещё наигрываться. Продолжаем активно готовиться к сезону», — цитирует Цулыгина официальный сайт уфимского клуба.

Перед двусторонним матчем тренерский штаб уфимцев разбил игроков на две группы. В итоге победу в игре одержали «Белые», которые сумели отличиться четыре раза. В игре не принимали участия Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.

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