«Спартак» победил чешский клуб в первом матче под руководством Знарка
В Либереце чешский «Верва Литвинов» потерпел поражение в товарищеской встрече со «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:2. Этот матч стал первым для московского клуба под руководством Олега Знарка.
В составе победителей отличились молодые игроки Захар Шабловский и Глеб Шашков. В составе чешского клуба — опытный Лукаш Доудера. «Верву Литвинов» возглавляет бывший защитник «Авангарда» Иржи Шлегр, а ворота защищал экс-вратарь «Слована» Ярослав Янус.
Товарищеские матчи (клубы)
27 июля 2019, суббота. 18:30 МСК
Верва Литвинов
Литвинов
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Спартак
Москва
0:1 – Шабловский – 14:36 (4x5), 1:1 – Доудера (Мышак) – 28:10 (5x5), 1:2 – Шашков (Цыплаков, Лещенко) – 51:24 (5x5)
Красно-белые провели матч в следующем составе:
Гудачек (Хомченко)
Вишневский – Никишин, Фёдоров – Хохлачёв – Лещенко,
Педан – Кулик, Талалуев – Аркалов – Круженков,
Тришин – Волков, Злобин – Шашков – Цыплаков,
Глебов – Крылов, Котляревский – Черных – Шабловский.
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