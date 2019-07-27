«Спартак» победил чешский клуб в первом матче под руководством Знарка

В Либереце чешский «Верва Литвинов» потерпел поражение в товарищеской встрече со «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:2. Этот матч стал первым для московского клуба под руководством Олега Знарка.

В составе победителей отличились молодые игроки Захар Шабловский и Глеб Шашков. В составе чешского клуба — опытный Лукаш Доудера. «Верву Литвинов» возглавляет бывший защитник «Авангарда» Иржи Шлегр, а ворота защищал экс-вратарь «Слована» Ярослав Янус.

Красно-белые провели матч в следующем составе:

Гудачек (Хомченко)

Вишневский – Никишин, Фёдоров – Хохлачёв – Лещенко,

Педан – Кулик, Талалуев – Аркалов – Круженков,

Тришин – Волков, Злобин – Шашков – Цыплаков,

Глебов – Крылов, Котляревский – Черных – Шабловский.