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Врач ЦСКА: изменения в регламенте уменьшают количество допинговых скандалов

Врач ЦСКА: изменения в регламенте уменьшают количество допинговых скандалов
Хоккей / КХЛ 0

Главный врач ЦСКА Дмитрий Кондрашин прокомментировал нововведения в медицинском регламенте КХЛ.

«Могу выделить одно интересное. РУСАДА вместе с КХЛ ввели антидопинговые сертификаты. Теперь каждый врач клуба и каждый спортсмен обязаны, пройти тестирование для получения вышеупомянутого документа. Без него игроки не будут допущены к участию в чемпионате.

Способствуют ли подобные изменения в регламенте развитию и росту уровня лиги? Бесспорно. Это уменьшает количество допинговых скандалов. Игроки сами начинают понимать, какие медицинские препараты им можно принимать, а какие нет. Это большая помощь всем врачам лиги.

Но в ЦСКА каждый хоккеист знает, что в любой момент и в любом месте, даже на отдыхе, он может написать или позвонить и получить консультацию. Мы всегда сообщим, можно ли принимать тот или иной препарат. В этом отношении все парни очень серьезно относятся к своему здоровью и надеюсь, что у нас никогда не будет проблем», — цитирует Кондрашина официальный сайт ЦСКА.

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