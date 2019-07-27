Витолиньш: чехи побежали учить Никишова, но получилось наоборот

Ассистент главного тренера «Спартака» Харийс Витолиньш прокомментировал победу в контрольном матче с «Верва Литвинов» (2:1).
«Выиграли. Это хорошо. Это необходимые нам эмоции. Начали игру неплохо, второй период получился немного сумбурным. Но нашли в себе силы забить в третьем периоде и выиграть матч.
Нам надо было посмотреть молодых. Впереди турнир в Чехии в начале августа, там увидим уже более опытных игроков. Мы напряжённо работали эти две недели, поэтому ждать чего-то сверхъестественного на льду не стоило. У всех ребят уже накопилась усталость. Молодые хоккеисты должны были показать, на что они способны.
Никишов взорвал игру? Молодец. Хороший силовой приём провёл, потом чехи побежали его учить. Но получилось наоборот — он проучил соперника. Постоял за себя. Надеюсь, он будет прогрессировать. Претензий к нему не было. Да и по всему сбору могу сказать, что не было ребят, кто бы откровенно выпадал и не справлялся с нагрузками. Все смогли вытерпеть и выполнить огромный объём работы», — цитирует Витолиньша официальный сайт московского клуба.
- 27 июля 2019
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