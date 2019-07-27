Весалайнен: сезон в КХЛ слишком быстро закончился, поэтому вернулся в Америку

Нападающий «Виннипег Джетс» Кристиан Весалайнен подвёл итоги насыщенного минувшего сезона. 20-летний финский форвард начал сезон-2018/19 в «Виннипеге», продолжил в «Йокерите», а завершил в фарм-клубе «Джетс» в АХЛ.

«Очевидно, что я принимаю собственные решения. Думаю, сезон в КХЛ сложился для меня нормально. Просто всё слишком быстро закончилось, поэтому я и вернулся. Просто хочу играть в хоккей, поэтому мне было приятно вернуться сюда и ещё немного поиграть.

Мне кажется, что могу играть практически все роли. В КХЛ я играл как в первом, так и во втором звене. Доводилось играть и в третьей тройке нападения, так что да, могу играть в любом звене», — цитирует Весалайнена официальный сайт НХЛ.