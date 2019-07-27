«Адмирал» командировал в «Ермак» двух защитников

В расположение тренировочного лагеря «Ермака» прибыли два защитника «Адмирала», информирует официальный сайт ангарского клуба. Это Тимур Ахияров и Александр Родионов.
Игроки командированы в Ангарск согласно договору о сотрудничестве между клубами. Оба хоккеиста, по замыслу тренерского штаба, отправятся с командой на предсезонный турнир в Пекин.
23-летний Родионов в минувшем сезоне выступал в ВХЛ за «Тамбов». В 43 матчах регулярного чемпионата Александр набрал 13 (3+10) очков при показатели полезности «0» и 52 минутах штрафа. В общей сложности за карьеру в ВХЛ сыграл 87 игр, в которых забросил 5 шайб и сделал 20 голевых передач. Также набрал 77 минут штрафа и заработал "-9".
19-летний Ахияров на протяжении трёх последних сезонов играл в МХЛ за «Толпар».
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