Ванбисбрук: «Рейнджерс» предприняли серьёзные шаги, которые вызывают восхищение

Легендарный американский голкипер Джон Ванбисбрук считает, что в новом сезоне НХЛ стоит обратить пристальное внимание на противостояние обновлённых «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз». Ванбисбрук провёл в лиге 20 сезонов, а теперь является генеральным менеджером молодёжной сборной США.

«Джек Хьюз будет играть с фантастическими хоккеистами — Тейлором Холлом и Нико Хиширом. Они помогут ему, давление на Хьюза не будет таким уж сильным — ему не придётся сразу же становиться лидером команды.

Каапо Какко также будут помогать. «Рейнджерс» предприняли очень серьёзные шаги, которые вызывают восхищение. С моей точки зрения, это противостояние станет одним из лучших в предстоящем сезоне. Не сомневаюсь в этом», — цитирует Ванбисбрука официальный сайт НХЛ.