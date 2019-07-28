Ключевой защитник «Чикаго» Сибрук заявил, что клубу необходимо укрепить оборону

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук считает, что американскому клубу необходимо укрепить оборону.

«Давно играю здесь, и за это время у нас никогда не было проблем с результативностью. Нам надо укрепить линию обороны. Думаю, шаги, предпринятые в этом отношении нашим руководством, помогут нам. Тем не менее всем, кто играл в команде в прошлом сезоне, нужно прибавить. Мы не должны столько пропускать», — цитирует Сибрука официальный сайт НХЛ.

В середине июля The Athletic опубликовал топ-10 худших контрактов НХЛ. Его возглавили Брент Сибрук («Чикаго»), Дрю Даути («Лос-Анджелес») и Кайл Окпосо («Баффало»). Издание отмечает, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.



Худшим контрактом признано 8-летнее соглашение 34-летнего защитника Сибрука с «Чикаго» с зарплатой в размере $ 6,875 млн до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 28 (5+23) очков при показателе полезности «-6».