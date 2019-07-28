Тэйвз — о будущем «Чикаго»: никто не знает, как сработают обмены

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне.
«Никто не знает, что нас ждет в сезоне и как сработают эти обмены. Но я вижу, кто пришёл к нам, знаю, какая репутация у этих хоккеистов, что о них говорят бывшие партнёры. Даже догадываюсь, что они могут дать команде и как впишутся в состав. И это радует. Считаю, у нас хорошие перспективы», — цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.
15 июня «Блэкхоукс» обменял нападающего Доминика Кахуна и право выбора в пятом раунде драфта 2019 года в «Питтсбург Пингвинз», получив взамен защитника Олли Мяяття, двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Пингвинз» (2016, 2017). Через девять дней «Чикаго» отправил в «Каролину Харрикейнз» голкипера Антона Форсберга и защитника Густава Форслинга, в свою очередь получив Кэлвина Де Хаана и молодого форварда Алекси Саарелу.
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