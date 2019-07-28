Скобрев — о силовых упражнениях: игроки «Динамо» показали серьёзные цифры

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке Иван Скобрев прокомментировал работу команды на тренировочном сборе в Нижнем Новгороде.

«У нас уже есть статистика: кто, как и что делал в предыдущие годы. Ребята, которые только пришли в команду, получили необходимые цифры от тех, кто остался в команде. Они имели возможность попробовать себя в жиме лёжа, прессе и на становой тяге. Всё это записывается и потом анализируется.

Присяд некоторые ребята сделали и за 150 килограммов. В жиме лёжа рекорд был установлен — 130. Ну а становую тягу сделали 175. Это серьёзные цифры. Первая половина сбора подошла к концу. Это пороговый период, когда наступает психологическая усталость. Да и физическая тоже, потому что подходит к концу второй цикл. Ребята — молодцы. Продолжают работать», — заявил Скобрев в эфире клубного телевидения.