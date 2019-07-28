Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА объявил состав на матч с «Химиком»

СКА объявил состав на матч с «Химиком»
Хоккей / КХЛ 0

СКА в официальном «твиттере» объявил состав на матч с «Химиком», который проходит в Новогорске. Сегодня же «армейцы» проведут игру с «Тамбовом».

Хелльберг (Мельничук);
Бенгтссон – Зубарев, Ткачёв – Лехтеря — Плотников,
Дыбленко – Мироманов, Якупов – Бывальцев – Карпов,
Валенцов – Сёмин, Огирчук – Коскиранта – Подколзин, Галенюк, Марченко.

Товарищеские матчи (клубы)
28 июля 2019, воскресенье. 11:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
0 : 0
0:0
Химик
Воскресенск

Сборы в Новогорске завершаются сегодня. Затем команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».

«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака», прошлый регулярный чемпионат ВХЛ команда из Воскресенска закончила на девятом месте, а в первом раунде плей-офф уступила команде «Зауралье» из Кургана.

СКА в один день проведёт два матча с клубами ВХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент