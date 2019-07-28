СКА объявил состав на матч с «Химиком»

СКА в официальном «твиттере» объявил состав на матч с «Химиком», который проходит в Новогорске. Сегодня же «армейцы» проведут игру с «Тамбовом».

Хелльберг (Мельничук);

Бенгтссон – Зубарев, Ткачёв – Лехтеря — Плотников,

Дыбленко – Мироманов, Якупов – Бывальцев – Карпов,

Валенцов – Сёмин, Огирчук – Коскиранта – Подколзин, Галенюк, Марченко.

Сборы в Новогорске завершаются сегодня. Затем команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».

«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака», прошлый регулярный чемпионат ВХЛ команда из Воскресенска закончила на девятом месте, а в первом раунде плей-офф уступила команде «Зауралье» из Кургана.