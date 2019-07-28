СКА объявил состав на матч с «Химиком»

СКА в официальном «твиттере» объявил состав на матч с «Химиком», который проходит в Новогорске. Сегодня же «армейцы» проведут игру с «Тамбовом».
Хелльберг (Мельничук);
Бенгтссон – Зубарев, Ткачёв – Лехтеря — Плотников,
Дыбленко – Мироманов, Якупов – Бывальцев – Карпов,
Валенцов – Сёмин, Огирчук – Коскиранта – Подколзин, Галенюк, Марченко.
Сборы в Новогорске завершаются сегодня. Затем команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».
«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака», прошлый регулярный чемпионат ВХЛ команда из Воскресенска закончила на девятом месте, а в первом раунде плей-офф уступила команде «Зауралье» из Кургана.
- 28 июля 2019
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:58
-
09:30
-
09:16
-
08:55
-
08:35
-
08:10
- 27 июля 2019
-
23:59
-
23:30
-
23:06
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
21:56
-
21:29
-
21:02
-
20:44
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:02
-
18:40
-
18:15
-
17:55
-
17:13
-
16:40
-
16:34
-
16:09
-
15:28
-
15:03
-
14:33
-
14:02