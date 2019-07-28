Ин: ни один аспект моей игры не дотягивает до подлинного профессионализма

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Руди Ин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Вообще, появление нашего клуба – огромное благо для китайского хоккея, и я горд быть его частью. Наверное, теперь я не так уж и молод, скоро мне исполнится 21, но я, конечно, ощущаю себя молодым. И понимаю, что у меня ещё много возможностей для роста. Я играл и в МХЛ, и в ВХЛ, но главная цель, естественно, заиграть в КХЛ. В прошлом сезоне мне удалось забить первый гол, но это только начало. Надеюсь, в ближайшие годы мне удастся закрепиться на высшем уровне.

Считаю, сейчас ни один аспект моей игры не дотягивает до подлинного профессионализма. Когда играешь с лучшими, хорошего мало. Ведь и лучшие тоже не считают, что они идеальны во всем и больше не должны ни к чему стремиться. Они тоже пытаются улучшать свою игру, и я должен ориентироваться на них», — цитирует Ина официальный сайт китайского клуба.