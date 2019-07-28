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СКА одержал волевую победу в игре с «Химиком». Ткачёв забил на последней минуте

СКА одержал волевую победу в игре с «Химиком». Ткачёв забил на последней минуте
Хоккей / КХЛ 0

В Новогорске СКА одержал победу в товарищеской встрече с «Химиком», встреча завершилась со счётом 3:2. Этот матч стал первым для «армейского» клуба под руководством Алексея Кудашова.

В составе победителей отличились Наиль Якупов, Сергей Плотников и Владимир Ткачёв. Новичок СКА забросил победную шайбу за две секунды до конца третьего периода. В ходе игры СКА дважды проигрывал. В составе клуба ВХЛ шайбы забросили Михаил Юньков и Илья Карлин.

0:1 — Юньков (Тесленко, 08:28), бол.
1:1 — Якупов (Бывальцев, 09:49)
1:2 — Карлин (Зюзякин, 15:04), бол.
2:2 — Плотников (Лехтеря, Ткачёв, 49:09)
3:2 — Ткачёв (Бенгтссон, Лехтеря, 59:58), бол.

«Армейцы» провели матч в следующем составе:

Хелльберг (Мельничук);
Бенгтссон – Зубарев, Ткачёв – Лехтеря — Плотников,
Дыбленко – Мироманов, Якупов – Бывальцев – Карпов,
Валенцов – Сёмин, Огирчук – Коскиранта – Подколзин, Галенюк, Марченко.

В следующем матче СКА сыграет с «Тамбовом». Эта игра также состоится сегодня, 28 июля.

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