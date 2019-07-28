Емелин — о подготовке в Сочи: надеюсь, удастся поплавать. В планах это есть

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о подготовке к предсезонному турниру Sochi Hockey Open.
«Только приехали, и сразу на тренировку. Стараемся вспомнить комбинации, которые были в прошлом сезоне. Пытаемся повторить и отработать их получше. Стараемся делать всё быстро, потому что мы играем в быстрый хоккей. Стараемся такой же темп и на тренировках поддерживать.
Искупаться в море? Вообще, в планах это есть. Но не знаю, как получится по времени. Надеюсь, удастся поплавать», — сказал Емелин в эфире клубного телевидения.
План подготовки «ястребов»:
17–26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
28 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3–8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
9–14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21–26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27–31 августа — тренировки на арене в Балашихе.
- 28 июля 2019
-
13:35
-
13:12
-
13:03
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:58
-
09:30
-
09:16
-
08:55
-
08:35
-
08:10
- 27 июля 2019
-
23:59
-
23:30
-
23:06
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
21:56
-
21:29
-
21:02
-
20:44
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:02
-
18:40
-
18:15
-
17:55
-
17:13