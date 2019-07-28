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Емелин — о подготовке в Сочи: надеюсь, удастся поплавать. В планах это есть

Емелин — о подготовке в Сочи: надеюсь, удастся поплавать. В планах это есть
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о подготовке к предсезонному турниру Sochi Hockey Open.

«Только приехали, и сразу на тренировку. Стараемся вспомнить комбинации, которые были в прошлом сезоне. Пытаемся повторить и отработать их получше. Стараемся делать всё быстро, потому что мы играем в быстрый хоккей. Стараемся такой же темп и на тренировках поддерживать.

Искупаться в море? Вообще, в планах это есть. Но не знаю, как получится по времени. Надеюсь, удастся поплавать», — сказал Емелин в эфире клубного телевидения.

План подготовки «ястребов»:

17–26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
28 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3–8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
9–14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21–26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27–31 августа — тренировки на арене в Балашихе.

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