Емелин — о подготовке в Сочи: надеюсь, удастся поплавать. В планах это есть

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал о подготовке к предсезонному турниру Sochi Hockey Open.

«Только приехали, и сразу на тренировку. Стараемся вспомнить комбинации, которые были в прошлом сезоне. Пытаемся повторить и отработать их получше. Стараемся делать всё быстро, потому что мы играем в быстрый хоккей. Стараемся такой же темп и на тренировках поддерживать.

Искупаться в море? Вообще, в планах это есть. Но не знаю, как получится по времени. Надеюсь, удастся поплавать», — сказал Емелин в эфире клубного телевидения.

План подготовки «ястребов»:



17–26 июля — тренировки на арене в Балашихе;

28 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;

3–8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;

9–14 августа — тренировки на арене в Балашихе;

15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;

21–26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;

27–31 августа — тренировки на арене в Балашихе.