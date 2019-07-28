Хартли: в Сочи хотим объединить команду, ведь здесь такой замечательный город

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о подготовке к предсезонному турниру Sochi Hockey Open, который пройдёт в начале августа.

«В Сочи мы хотим объединить команду, ведь здесь такой замечательный город. Олимпийский парк. Пляж совсем рядом. И у ребят будет возможность провести побольше времени вместе. Мы будем тяжело работать и постараемся получить удовольствие от пребывания в Сочи. Так мы строим нашу семью.

Уделили время как игре в большинстве, так и игре в равных составах. Новички знакомятся с системой. Остальные освежают её в памяти. Мы делаем то, чего хотим достичь. Вспоминаем, что делаем, когда владеем шайбой. Что делаем, когда играем без шайбы», — заявил канадский специалист в эфире клубного телевидения.