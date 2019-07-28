Грицюк — об «Авангарде»: мужики понимают, что молодым тяжело здесь
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о подготовке к предсезонному турниру Sochi Hockey Open, который пройдёт в начале августа. 18-летний форвард является воспитанником красноярского хоккея. В системе «Авангарда» Арсений находится с 2016 года.
«В принципе, тяжелее, конечно. Уровень изменился. Всегда все подсказывают и поддерживают. Из-за этого намного легче. Мужики тоже понимают, что молодым тяжело здесь. Тренер много внимания уделяет.
Первое время было волнительно. А сейчас уже втягиваешься и понимаешь, что требуется. Какой уровень игры должен быть и вообще как играть. Надеюсь, у меня будет шанс сыграть с другими командами. Очень интересно, как это будет. Хочу посмотреть», — заявил Грицюк в эфире клубного телевидения.
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