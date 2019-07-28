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Известны составы «Витязя» и «Магнитки» на матч в Германии. Мозякин — в 3-м звене

Известны составы «Витязя» и «Магнитки» на матч в Германии. Мозякин — в 3-м звене
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 28 июля, «Витязь» и магнитогорский «Металлург» проведут контрольный матч в Гармиш-Партенкирхене. Этот матч станет первым для подопечных Михаила Кравца и Йозефа Яндача в нынешнее межсезонье. Встреча начнётся в 18:00 мск. Команды проведут матч в следующих составах:

«Витязь»:
Ежов (Чечелев)
Катичев – Ержабек, Макеев – Швец-Роговой – А. Сёмин (К)
Евсеенков – Лаюнен, Няттинен – Аалтонен (А) – Йормакка
Стасенко – Головков, Комаров – Чернов – Артюхин (А)
Епишин – Шинкевич, Гребенщиков – Моисеев – Ларичев.

«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Береглазов – Антипин, Дорофеев – Локтионов – Кулёмин,
Яковлев – Постма, О’Делл – Расмуссен – Козун,
Бирюков – Матушкин, Мозякин – Галузин – Паршин,
Минулин, Платонов – Спиридонов – Шешин.

Артюхин и другие новички «Витязя» определились с игровыми номерами
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