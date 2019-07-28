Ванбисбрук: когда я начинал играть, на вратарей смотрели как на сумасшедших

Легендарный американский голкипер Джон Ванбисбрук ответил на вопрос, как изменилась игра вратарей с тех пор, как он сам завершил карьеру в 2002 году.

«Радикально. Сейчас все вратари хорошо подготовлены, все владеют основополагающими навыками. Когда я начинал играть, многому приходилось учиться на ходу. Тогда система работала именно так. Вратари зарабатывали себе репутацию, набивая шишки. На них смотрели как на сумасшедших. Сейчас этого уже нет. Теперь их игра строится на точном расчете. Они читают ее, стали настоящими спортсменами. В прошлом считалось, что у вратарей есть лишний вес, что они не могут поднять штангу. Сейчас всё изменилось.

Поймите меня правильно. Я не хочу обобщать. Майк Рихтер всегда активно тренировался, был в форме, и мне приходилось работать в зале, чтобы не отставать от него. К тому же изменилась сама игра, работа тренера, философия хоккея, терминология, экипировка, тактика. Сейчас уже не так часто услышишь, чтобы комментаторы кричали: «Какой сейв!» Теперь они говорят, что шайба попала во вратаря, он встал на её пути, она оказалась у него в ловушке.

Роберто Луонго был, пожалуй, последним представителем старой школы, но в его игре были и элементы нового стиля. Он сказал, что он уже не всегда понимал все эти новые термины. Наблюдая за сменой поколений, спрашиваешь себя: «Что дальше?» Вратари стали иначе играть клюшкой. Те из них, кто не умеет хорошо пользоваться ею, очень быстро попадают под силовые приёмы, зарабатывая синяки и шишки.

Я с огромным уважением отношусь к новому поколению вратарей, к их уровню мастерства. Они сумели измениться сами и изменили игру. Забивать голы стало сложнее, поэтому результативность ухудшилась. Все теперь думают, как повысить результативность. Я смотрю сейчас хоккей, и у меня складывается впечатление, что все матчи завершаются со счётом 2:1. Особенно в плей-офф. Игра сильно изменилась, и изменилась к лучшему", — цитирует Ванбисбрука официальный сайт НХЛ.