Бобряшов: «Адмирал» способен бороться за выход в плей-офф

Защитник «Адмирала» Никита Бобряшов, перешедший в приморский клуб из магнитогорского «Металлурга», рассказал о приёме в новой команде, а также поделился мыслями о задачах на следующий сезон.



«Ни с кем из игроков «Адмирала» раньше не пересекался, но в этой команде сразу почувствовал себя комфортно. В системе «Динамо» был только год, но любому в этом клубе известно имя тренера «Адмирала» Сергея Светлова — во времена СССР он был лидером бело-голубых, много побеждал со сборной.



В «Металлурге» звёздный подбор опытных игроков во всех линиях, а в «Адмирале» очень много молодёжи, новичков, все ребята бьются, цепляются. Многие чувствуют, что переросли уровень ВХЛ, делают всё возможное, чтобы сделать шаг наверх — в КХЛ.



Есть ли шанс бороться за плей-офф с таким молодым составом? Лагерь только открылся, но тренеры, руководство нацеливают именно на эту задачу. Мне кажется, способны её решить», — приводит слова Бобряшова Russia-Hockey.ru.