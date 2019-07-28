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Риттих — о контракте с «Калгари» на $ 5,5 млн: у меня даже нет сил праздновать

Риттих — о контракте с «Калгари» на $ 5,5 млн: у меня даже нет сил праздновать
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Давид Риттих, подписавший новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», рассказал об эмоциях от соглашения.

«У меня даже нет сил праздновать сегодня», — с улыбкой сказал вратарь, ранее отмечавший свадьбу одного из членов семьи в Чехии. «Уже упаковал сумку и был готов к вылету в Торонто рано утром для моего арбитража, который был назначен на понедельник. Не спал до двух часов ночи, после чего поставил будильник на ранее утро, но заснуть так и не смог. Поэтому, возможно, буду праздновать это событие с друзьями чуть позже», — приводит слова Риттиха sportsnet.ca.

«Калгари Флэймс» сумел избежать арбитража и заключил новый контракт с голкипером сроком на два сезона, годовая зарплата игрока составит $ 2,75 млн.

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