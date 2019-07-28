«Куньлунь» продлил контракт с первым в истории китайцем, забросившим шайбу в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Инь Руди, информирует пресс-служба китайского клуба. Cоглашение продлено на один сезон.



В минувшем сезоне 20-летний китайский форвард провёл в КХЛ 2 матча, отметившись одной заброшенной шайбой. Нападающий также выступал в ВХЛ в фарм-клубе клуба из Китая. Он принял участие в 51 встрече, записав на свой счёт 4 шайбы и 16 результативных передач. Инь Руди является первым в истории КХЛ хоккеистом из Китая, которому удалось забить в матче лиги.



Ранее «Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории Брэндоном Ипом и нападающим Люком Локхартом, который имеет китайское гражданство и планирует выступить за сборную этой страны на домашней Олимпиаде в 2022 году.

Ин: ни один аспект моей игры не дотягивает до подлинного профессионализма