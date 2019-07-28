«Куньлунь» продлил контракт с первым в истории китайцем, забросившим шайбу в КХЛ
«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Инь Руди, информирует пресс-служба китайского клуба. Cоглашение продлено на один сезон.
В минувшем сезоне 20-летний китайский форвард провёл в КХЛ 2 матча, отметившись одной заброшенной шайбой. Нападающий также выступал в ВХЛ в фарм-клубе клуба из Китая. Он принял участие в 51 встрече, записав на свой счёт 4 шайбы и 16 результативных передач. Инь Руди является первым в истории КХЛ хоккеистом из Китая, которому удалось забить в матче лиги.
Ранее «Куньлунь» продлил контракт с лучшим снайпером и бомбардиром в клубной истории Брэндоном Ипом и нападающим Люком Локхартом, который имеет китайское гражданство и планирует выступить за сборную этой страны на домашней Олимпиаде в 2022 году.
Ин: ни один аспект моей игры не дотягивает до подлинного профессионализма
- 28 июля 2019
-
17:50
-
17:21
-
16:53
-
16:26
-
15:42
-
15:22
-
14:44
-
14:30
-
14:01
-
13:35
-
13:12
-
13:03
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:58
-
09:30
-
09:16
-
08:55
-
08:35
-
08:10
- 27 июля 2019
-
23:59
-
23:30
-
23:06
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
21:56
-
21:29
-
21:02
-
20:44
Партнерский контент