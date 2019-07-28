Бучневич: у нас получилась бы классная тройка с Панариным и Зибанеджадом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, подписавший новый контракт с командой на два сезона за $ 6,5 млн, поделился мыслями о партнёрах по команде.
«Эксперты предлагают тройку Панарин — Мика Зибанеджад – Бучневич? Это может быть классная тройка. Панарин и Зибанеджад — очень умелые игроки. С последним я уже выступал, мы легко находили понимание на льду, здорово играли вместе. Тренер был доволен, но не знаю, чего ждать дальше. Есть и другие хорошие игроки. Появился тот же Каапо Какко. Ещё не видел его, но отзывы об этом финне мощные.
Ну а с Панариным мы вместе не играли никогда. Только в сборной один раз пересеклись, когда меня в 18 лет вызвали из «Северстали». Но тогда Артемий уже был звездой, а я — какой-то Вася из Черепа приехал», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.
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