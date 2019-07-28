Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бучневич: у нас получилась бы классная тройка с Панариным и Зибанеджадом

Бучневич: у нас получилась бы классная тройка с Панариным и Зибанеджадом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, подписавший новый контракт с командой на два сезона за $ 6,5 млн, поделился мыслями о партнёрах по команде.

«Эксперты предлагают тройку Панарин — Мика Зибанеджад – Бучневич? Это может быть классная тройка. Панарин и Зибанеджад — очень умелые игроки. С последним я уже выступал, мы легко находили понимание на льду, здорово играли вместе. Тренер был доволен, но не знаю, чего ждать дальше. Есть и другие хорошие игроки. Появился тот же Каапо Какко. Ещё не видел его, но отзывы об этом финне мощные.

Ну а с Панариным мы вместе не играли никогда. Только в сборной один раз пересеклись, когда меня в 18 лет вызвали из «Северстали». Но тогда Артемий уже был звездой, а я — какой-то Вася из Черепа приехал», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент