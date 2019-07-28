«Две недели. 80 часов тренировок». Бобровский готовится к новому сезону

Российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», продолжает тренироваться в межсезонье, готовясь к выступлениям за новую команду.



Вратарь ещё не вернулся в США и набирает форму в Санкт-Петербурге. Бобровский опубликовал фото в своём «инстаграме», дав понять болельщикам, что подготовка к новому сезону идёт полным ходом. «Две недели. 80 часов тренировок. Быстрее. Выше. Сильнее», — подписал пост о тренировке голкипер.

Россиянин подписал семилетний контракт с годовым окладом в $ 10 млн. 30-летний Бобровский, дважды выигрывавший приз «Везина Трофи», провёл в составе «Коламбус Блю Джекетс» последние семь сезонов. Он подписал контракт с «пантерами» в статусе свободного агента.

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