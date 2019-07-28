Бобряшов: площадка «Фетисов-Арены» для меня пока специфическая

Защитник «Адмирала» Никита Бобряшов, перешедший в приморский клуб из магнитогорского «Металлурга», поделился впечатлениями от Владивостока, а также высказался о трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться, перестраиваясь на канадскую площадку «Фетисов-Арены».
«Чем удивил Владивосток? Здесь отличный город и пока специфическая для меня канадская площадка «Фетисов-Арены». Всё-таки раньше я играл только на европейском формате.
В чём специфика? Для защитника на маленьком льду есть нюансы: нужно меньше кататься, проще играть позиционно, быстрее расставаться с шайбой и начинать атаку. Также особую опасность представляют набросы на ворота, шайба может залететь в цель с любой точки. Контрольные матчи это показали», — приводит слова Бобряшова Russia-Hockey.ru.
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