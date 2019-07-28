Бойков: ехал в Канаду, не зная английского. Через полгода уже спокойно говорил

Новичок московского «Динамо» Сергей Бойков, ранее выступавший в системе «Колорадо Эвеланш», рассказал, смотрит ли свои матчи, а также поделился мнением, как выучить иностранный язык.



«Как часто пересматриваю свои матчи и на что обращаю внимание? Никогда не смотрел свои матчи, если честно. Мне только тренеры показывали мои клипы — смотрим на игру в зоне обороны.



Как быстро выучить иностранный язык? Без понятия. Наверное, уезжаешь в другую страну — там у тебя не будет выбора, быстро выучишь язык. Я совсем не знал английский, когда приехал в Канаду. Через три месяца я начал понимать и через полгода уже спокойно разговаривал.



7 лет прожил там. Говорю на английском, мой дом во французской провинции — немножко знаю французский, но разговаривать на нём очень тяжело», — приводит слова Бойкова официальный сайт «Динамо».

Бывший защитник системы «Колорадо» Сергей Бойков стал новичком «Динамо»