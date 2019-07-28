Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Новичок «Чикаго» Шоу: не могу дождаться момента, когда мы порвём «Сент-Луис»

Новичок «Чикаго» Шоу: не могу дождаться момента, когда мы порвём «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Эндрю Шоу, перешедший в «Чикаго Блэкхоукс» из «Монреаль Канадиенс» в обмен на три драфт-пика, рассказал о своём настрое на следующий сезон.

«У меня много хороших воспоминаний о Чикаго, но хочется сделать больше. Я никогда не хотел уходить отсюда и всегда мечтал вернуться. Чувствую, что ещё могу многое дать команде. Я провёл довольно хороший год и предвкушаю следующий. Чувствую себя здоровым и заряженным.

Возвращаюсь в город, который подарил мне столько любви, помог мне вырасти и стать тем, кем я являюсь. Не могу дождаться момента, когда мы порвём «Блюз», — приводит слова форварда NBC Sports.

Шоу уже выступал за «Блэкхоукс» в период с 2011 по 2016 год. Он перебрался в «Монреаль» в результате обмена. Шоу является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015) в составе «индейцев».

«Монреаль» обменял Эндрю Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент