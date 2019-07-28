Новичок «Чикаго» Шоу: не могу дождаться момента, когда мы порвём «Сент-Луис»

Нападающий Эндрю Шоу, перешедший в «Чикаго Блэкхоукс» из «Монреаль Канадиенс» в обмен на три драфт-пика, рассказал о своём настрое на следующий сезон.



«У меня много хороших воспоминаний о Чикаго, но хочется сделать больше. Я никогда не хотел уходить отсюда и всегда мечтал вернуться. Чувствую, что ещё могу многое дать команде. Я провёл довольно хороший год и предвкушаю следующий. Чувствую себя здоровым и заряженным.



Возвращаюсь в город, который подарил мне столько любви, помог мне вырасти и стать тем, кем я являюсь. Не могу дождаться момента, когда мы порвём «Блюз», — приводит слова форварда NBC Sports.



Шоу уже выступал за «Блэкхоукс» в период с 2011 по 2016 год. Он перебрался в «Монреаль» в результате обмена. Шоу является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015) в составе «индейцев».

«Монреаль» обменял Эндрю Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика