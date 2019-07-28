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Гол Дорофеева принёс «Металлургу» победу в матче с «Витязем» в Германии

Гол Дорофеева принёс «Металлургу» победу в матче с «Витязем» в Германии
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» и магнитогорский «Металлург» провели контрольный матч в немецком городе Гармиш-Партенкирхене. Эта встреча стала первой для подопечных Михаила Кравца и Йозефа Яндача в нынешнее межсезонье. «Магнитка» одержала минимальную победу – 3:2.

Счёт в матче на седьмой минуте встречи открыл Алексей Береглазов, забросивший с передачи Виктора Антипина. Эта шайба долгое время оставалась единственной. На 44-й минуте Николай Кулёмин удвоил преимущество «Магнитки». Голевую передачу записал на свой счёт Павел Дорофеев.

Спустя минуту «Витязь» сумел отыграть одну шайбу усилиями Йоонаса Няттинена, ассистентом которого выступил Миро Аалтонен. Однако ещё через минуту Дорофеев вновь увеличил преимущество «Магнитки» до двух шайб. Голевая передача на счету Андрея Локтионова. «Витязь» заменил вратаря на шестого полевого игрока и на последней минуте сократил отставание до минимума усилиями Вилле Лаюнена, но сравнять счёт подмосковному клубу не удалось.

Товарищеские матчи (клубы)
28 июля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
1:0, 0:0, 2:2
Витязь
Московская область
1:0 – Береглазов (Антипин) – 06:57 (5x5), 2:0 – Кулёмин (Дорофеев) – 43:10 (5x5), 2:1 – Няттинен (Аалтонен) – 44:07 (5x5), 3:1 – Дорофеев (Локтионов) – 45:32 (5x5), 3:2 – Лаюнен – 59:12 (6x5)
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